شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تلاوة خاشعة تخطف القلوب للشيخ «ماهر المعيقلي» في صلاة العشاء أمس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تلاوة خاشعة لفضيلة الشيخ ماهر المعيقلي، الذي أَمَّ المصلين أمس في صلاة العشاء بالمسجد الحرام.
وتلى الشيخ “المعيقلي” ما تيسر من سورة مريم، وبدا من خلال الآيات تأثرُه الشديد بها، وتحديداً الآيات التي دافع فيها نبي الله عيسى عن والدته.
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