١٥٦١٤٣ زائراً لمعرض جدة الدولي للكتاب حتى اليوم

الخليج - سلمى الشهراني

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضوراً جيداً من الزوار ، إذ بلغ عدد زوار المعرض منذ انطلاقته وحتى مساء اليوم ١٥٦١٤٣ زائراً من أفراد وعائلات، سواءً من مواطنين أو مقيمين أو زوار من داخل المملكة وخارجها .

وحقق المعرض حضوراً مميزاً من المهتمين بالثقافة والعلوم والمعرفة، وسط تنافس ٤٠٠ دار نشر، من ٤٠ دولة حول العالم ، حيث عمدت الدور المشاركة لعرض مخزونها الإثرائي من الكتب في شتى أوعية المعرفة بطرق تستهوي القراء وتتغلب على ذوائقهم وميولهم نحو ما يرغبونه من عناوين هذه الكتب.

واستطاع المعرض ان يجذب زواره عبر ٣٥٠.000 عنوان في شتى أوعية المعرفة، فيما يحضى أكثر من ٢٠٠ مؤلفاً ومؤلفة بالتوقيع على كتبهم ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية متنوعة .

كما ، خصص المعرص جناحاً للمؤلفين السعوديين الأفراد ، يقدمون فيه مؤلفاتهم التي لم يتمكنوا من التعاون مع دور النشر لتبني مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، حيث أن وزارة الثقافة ممثلة في إدارة المعرض قدمت لهم هذه الفرصة لعرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال جناح المؤلف السعودي .