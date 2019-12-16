شكرا لقرائتكم خبر عن استثمر في أموال الغير.. تغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أمس الأحد، قراراً بتغريم جلال بن صالح بن منصور الخميري؛ لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص من هيئة السوق المالية.

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ونشرت الأمانة عبر موقعها الرسمي نص القرار، والذي جاء كالتالي: إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1830/ل.س/2019 لعام 1441هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وجاء في نص القرار: “تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1830/ل.س/2019 لعام 1441هـ وتاريخ 23/03/1441هـ الموافق 20/11/2019م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ جلال بن صالح بن منصور الخميري.

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك عن طريق جمعه مبالغ مالية من عدة أشخاص وإيداعها في حسابه البنكي، واستثمارها في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال محفظته الاستثمارية، وقيامه بتوزيع أرباح على هؤلاء المستثمرين، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفات.