شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة السودانية لن تستجيب لمحاولات الابتزاز السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي.

وتعهد البرهان، خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وعدد من قادة الجيش، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، تتطلب المزيد من التكاتف، وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة، للإسهام في تجاوز كافة التحديات، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة.

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وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام، قال البرهان إن "السلام ظللنا ننتظره طويلا منذ الاستقلال"، مؤكدا العزم على إنجاز سلام عادل بمشاركة الجميع، يُلبي طموحات أهل السودان، ويُنهي أسباب الاحتراب الداخلي.