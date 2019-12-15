شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والشرقية خلال الساعات القادمة ويتوقع استمرارها ليوم غد الاثنين.

وحذرت الهيئة، من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الرياض، حتى الثامنة مساء غدًا الاثنين.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس ستشمل أيضا الشرقية ولكن حتى الـ10 من مساء غدٍ الاثنين.