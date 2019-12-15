شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة تساعدك على التحصيل الجيد قبل الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

تبدأ اختبارات منتصف العام الدراسي للمرحلتين (المتوسطة، الثانوية) اعتبارًا من 22 ديسمبر الجاري، وتسود حالة من التوتر والقلق لدى بعض الطلاب وأولياء أمورهم رغبة في تحصيل أعلى الدرجات، وقد أجمعت أكثر من دراسة تربوية متطابقة على عدة نصائح مهمة للمذاكرة والمراجعة قبيل الاختبارات بعضها خاض بالأبناء وأخرى بأولياء الأمور نذكر منها:

عدم ممارسة الضغط على الأبناء أثناء الاختبارات، وتوفير الجو الهادئ والمناسب لهم ليتمكنوا من المذاكرة والاستيعاب بشكل جيد مع الاهتمام بشرب الماء والغذاء الجيد.

كما أثبتت الدراسات أن المخ يفقد الماء أكثر من أي عضو آخر في الجسم، والغذاء الجيد له دور كبير في القدرة على التركيز والاستيعاب بجانب حرص الطالب على توزيع وقت المراجعة والتَعَرَّفْ على طريقة الإجابات النموذجية.