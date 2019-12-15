دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن هواتف A91 وA8 للعام 2020 من Oppo ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد ملصق إعلاني يستعرض الإصدارات القادمة من هواتف Oppo والتي تتضمن سلسلة هواتف Reno 3، إلى جانب كلاً من هواتف A91 وA8 للعام 2020.

تعقد شركة Oppo في 26 من ديسمبر مؤتمر للإعلان عن سلسلة هواتف Reno 3 التي تأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس بالنمط الثنائي، وفي أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo كشف عن خطط الشركة للكشف عن إصدارات أخرى من الهواتف الذكية.

أكد الملصق الإعلاني الذي نشر على Weibo على خطط Oppo للكشف قريباً عن كلاً من هواتف A91 وA8 للعام 2020، إلا أن التسريبات لا تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذه الإصدارات عدا التصميم الخارجي لكلاً من هواتف A91 وA8 للعام 2020، وأيضاً تصميم سلسلة هواتف Reno 3.

كما يظهر في الملصق الإعلاني كلاً من هواتف Oppo الحالية Reno 2z وA11، بينما إستعرضت التسريبات السابقة المواصفات المميزة لهواتف Reno 3، حيث تقدم Oppo هاتف Reno 3 Pro بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة.

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من جانب أخر يأتي هاتف Oppo A91 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

أيضاً يأتي هاتف Oppo A8 بشاشة 6.5 إنش، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4250 mAH، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات في مؤتمر Oppo القادم.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن هواتف A91 وA8 للعام 2020 من Oppo ظهر على التقنية بلا حدود.