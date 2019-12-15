ديانا حداد عن حراك لبنان: من حق المواطن أن يعيش

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حول الحراك في لبنان إن من حق الشعب اللبناني أن يعيش بأمن وسلام في بلاده. وأكدت أنها ترى أن من حق أي إنسان أن يعيش في وطنه بعز وكرامة. وأوضحت أنها مستقرة في دولة الإمارات، وأن على أي دولة تأمين كافة متطلبات الشعوب تنعم له حياة كريمة. من جهة أخرى، كشفت حداد أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي، متضمنا أغنية باللهجة البدوية، وعن هذه النقطة أشارت الفنانة إلى أن الأغنية الخليجية أصبحت "متطورة" جداً ولها جمهورها في كل الوطن العربي، فهي ناجحة ومتميزة. اقرأ أيضاً : إليسا تدعو اللبنانيين لعصيان مدني وعن مشاركتها بفعاليات موسم الرياض في السعودية، لفتت ديانا إلى أنه كان من أنجح الحفلات التي قدمتها، حيث تواجد جمهور متعدد الجنسيات، إضافة إلى الجمهور السعودي. وقالت ديانا: "كانت ليلة غنائية رائعة، قدمت خلالها باقة من أجمل أغنياتي التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير". إلى ذلك ختمت ديانا حديثها حين تمنت أن يعم الأمن والأمان كافة أنحاء الوطن العربي مع قدوم العام الجديد، وأن يصل المواطن العربي لمكانته التي يستحقها في العيش الكريم.

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