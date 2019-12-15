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شاهد.. نشطاء يحتفلون بصاحب رسم خارطة جمهورية اليمن الشعبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

شاهد.. نشطاء يحتفلون بصاحب رسم خارطة جمهورية اليمن الشعبية

متابعات_الخليج 365

زار نشطاء عصر الجمعة، الأستاذ "جمال الدين حزام"، وهو الشخص الذي رسم شخصياً خارطة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ويعد "حزام" هامة تربويه وقامة رياضيه وأبرز مؤسسي في القلوعه وما جاورها.

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وقال نشطاء زيارة هذه القامة والهامة التربوية الى منزله المتواضع في القلوعة الذي استقبلنا بحراره وشوق وقد استمعنا اليه ونصتنا الى احاديثه وتجربته مع الرياضة وكان حيثه شيق تحدث عن جميع المراحل السابقة.

 

 واضاف احد الزائرين فضل الجونه ان حزام  عنده ذاكرة قوية رغم تقدمه بالسن.مضيفا كثير من اجيال وشباب اليوم قد لاتعرف الاستاذ جمال او تسمع عنه ولكن مانتمناه ان تبادر وسائل الاعلام للجلوس مع هذه الشخصية الفذة والمعاصرة لتسمع منه عن تاريخ عدن وتوثق احاديثه وتنصت اليه جيداً وهو يحكي تاريخ مدينة عدن وماجرى فيها على مدى عقود من الزمن. 

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