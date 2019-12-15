شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلين من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى طفلين فلسطينيين من قرية الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان فى القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين بلال، وعبدو محمد قاسم، من قرية الجديرة أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصري، المقام على أراضى القرية.

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