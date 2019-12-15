إصابة عاملين فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت قوّات الاحتلال «الإسرائيلي» الرّصاص على عاملين فلسطينيين قرب البوابة المقامة على جدار الفصل شمالي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح أمس السبت، ما أدى إلى إصابة أحدهما برصاص حي، وآخر برصاص مطاطي.

وقالت «جمعية الهلال الأحمر» الفلسطيني: «إن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه عمال فلسطينيين غربي بلدة نزلة عيسى في طولكرم»، مبيّنةً أنّ طواقمها الطبية قدمت الإسعاف الأولي للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى، من دون أن تذكر درجة الإصابة. وقبل نحو أسبوعين، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعات الفجر عدداً من العمال الفلسطينيين خلال محاولتهم عبور الجدار الفاصل في بلدة قفين، كما تم إطلاق النار وقنابل الغاز صوب مجموعات من العمال؛ لمنعهم من تخطي الجدار العنصري؛ بحثاً عن مصدر رزق ولقمة عيش لعائلاتهم. ويتعرض العمال الفلسطينيون لاعتداءات، وإطلاق نار أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل؛ للوصول لأماكن عملهم، كان آخرها إصابة ستة عمال قرب طولكرم خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، قال تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مدينة الخليل باتت مستهدفة بالاستيطان أكثر من أي وقت مضى. وأضاف التقرير: إن سلطات الاحتلال تمارس في مدينة الخليل سياسة التضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسرياً، متذرعة بحجج أمنيّة واهية؛ لجعل حياتهم جحيماً لا يطاق، ودفعهم للرحيل عن منازلهم.

وأوضح: إن الاحتلال يعتمد سياسة الفصل بين الأحياء في الخليل منذ 25 عاماً؛ بهدف التوسع الاستيطاني فيها، ما يمثل خرقاً لحظر النقل القسريّ الذي يُعد جريمة حرب، خاصة أن الاحتلال يعمد إلى التضييق على المواطنين؛ بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير احتياجات المستوطنين، وخلق جو ملائم لهم؛ لتشجيعهم على الاستيطان.

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وأشار إلى أنه بإيعاز من وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت، أرسلت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي، رسالة تهديد إلى بلدية الخليل، وطالبتها بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدينة؛ من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح من الممكن إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وإضافة طابق فوق السوق يضم 70 وحدة استيطانية.

وتحدّث التقرير عن أن الاحتلال حول اسم شارع الشلال الكبير إلى «حاييم يوسف دافيد ازولاي»، والشلال الصغير ل«نتان تسفي فنكل»، وهو مؤسس المدرسة الدينية «كنيست إسرائيل»، وشارع الملك حسين لشارع «الهيكل»، وميدان ياسر عرفات ل«كيكر هيوفال»، فيما يغلق نحو 2400 شقة سكنية في البلدة القديمة، وأخلاها من أصحابها.

وذكر، أن معظم الشقق الفارغة توجد في المنطقة التي تقع تحت سيطرة المستوطنين المباشرة، فضلاً عن ذلك، فإن 1500 محل تجاري أُغلقت منذ عشرين عاماً تقريباً، ثلثها بأوامر عسكرية، والأخرى بسبب تنكيل المستوطنين ومنع الحركة التي تصعب من حياة المواطنين والإنتاج والتجارة، وتعيق وصول المشترين والموردين إليها.

وإلى جانب مخططات الاستيطان والتهويد في محافظة الخليل، مددت سلطات الاحتلال قرار الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت.

(وكالات)