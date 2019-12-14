شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرّف على مشروع الجسر البري الرابط بين الرياض وجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية”، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تقرير مرئي كشف من خلاله مزايا مشروع الجسر البري الذي سيربط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية.

Advertisements

وأوضحت القناة، أن المشروع، الذي سيُكشف عن تفاصيله وتتضح معالمه في 2020، يبلغ طوله 1600 كلم، ويربط بين البحر الأحمر والخليج العربي، وتصل التكلفة التقريبية له حوالي 50 مليار دولار.

وأضافت أن المشروع، الذي يُرجح أن تنفذه شركة حكومية صينية، سيقلل الحاجة إلى النقل بالشاحنات التقليدية وسيختصر الزمن الحالي في نقل البضائع إلى 72 ساعة من موانئ الساحل الشرقي والغربي، إضافة إلى أنه سيعزز الربط بين الرياض وجدة.

وأشارت القناة إلى أن المحطة النهائية للجسر ستكون البحر الأحمر، والتي ستصدّر المملكة عبرها بضائعها، وهو ما يحوّلها إلى منطقة لوجستية تربط الكثير من دول العالم.