دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR تكشف عن سماعة AM115 في السوق الهندي اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت علامة HONOR التجارية الفرعية لشركة هواوي عن سماعة AM115 المميزة بتصميم من البلاستيك، والتي أطلقت في السوق الهندي اليوم.

تجمع سماعة HONOR AM115 بين مميزات السماعات داخل الأذن والسماعات التقليدية، مع تصميم من البلاستيك يدعم التثبيت بشكل جيد داخل الأذن، كما تأتي السماعة بفتحات لدعم تهوية وآداء أفضل للسماعة، كما تتميز السماعة بمستوى متوسط في الآداء بين هذه الفئة من السماعات، أيضاً يدعم تصميم السماعة تعزيز أفضل في bass.

وتضم سماعة AM115 ميكروفون مع ثلاثة من الأزرار تتيح التحكم في تشغيل وإيقاف الموسيقى، مع التحكم في إستقبال المكالمات.

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من جانب أخر تؤكد HONOR على أن سماعة AM115 قد خضعت لبعض الإختبارات للتأكد من كفاءة التصميم، والتي شملت 69 إختبار للسقوط، والضغط على الأزرار، مع بعض الإختبارات الخاصة بتغيير درجات الحرارة.

سماعة HONOR AM115 تأتي باللون الأبيض فقط، كما تتوفر بدءاً من يوم 16 من ديسمبر في السوق الهندي في Amazon.in.

المصدر

هذا الموضوع HONOR تكشف عن سماعة AM115 في السوق الهندي اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.