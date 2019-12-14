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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شاب من مستنقع مائي وسط الجبال بـ«حائل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الإنقاذ والغواصين التابعة للدفاع المدني في منطقة حائل انتشال جثة شاب متوفى، من مستنقع مائي تكَوّن داخل تجاويف صخرية وسط الجبال في منطقة غرب حائل، بمشاركة فريق عون التطوعي.
ووثقت مجموعة من الصور، جهود غواصي الدفاع المدني وهم وسط المياه يبحثون عن جثة الشاب (16 عاماً)، في منطقة صخرية محاطة بالجبال، حتى تم العثور عليها وانتشالها.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الإنقاذ والغواصين باشرت بلاغا عن احتمال سقوط شاب في مستنقع مائي بين تجاويف صخرية وسط الجبال غرب حائل.
وتابع الحربي أنه بعد البحث تم العثور على جثة الشاب في أحد المستنقعات وتم إخراجه متوفًّى، وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.
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