شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يطالب بغداد بالتحقيق فى عمليات قمع المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب مجلس الأمن الدولي، مساء امس الجمعة، السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

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وأعرب المجلس عن "قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" في العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.

ويشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.