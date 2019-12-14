شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يدمر مواقع تخزين الطائرات التركية بمصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي، امس الجمعة، أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة ، حسبما نشرت سكاى نيوز .

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان أنه "تم تدمير شحنات عسكرية تركية بمواقع تخزينها بنجاح ودقة عالية وقد نتج عن ذلك انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة".

وأوضحت قيادة الجيش الليبي أن "العملية جرى تنفيذها بعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية".

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وأضافت "تم رصد وصول هذا الدعم العسكري التركي لمنافذ مدينة مصراته البحرية والجوية وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراته التي تم تخزين الطائرات المسيرة (TB2) فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقا من مطار مصراتة".

وأشار بيان الجيش الليبي إلى أنه "تم الفترة السابقة تدمير كل هذه الطائرات قبل أن تعود للظهور مجددا اليوم ، فيما جرى تدمير عدد من المدرعات التركية من نوع لميس في معركة تحرير طرابلس بواسطة الأسلحة المضادة للدروع في وقت سابق".