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شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة فضاء أمريكية تلتقط صورة للعراق من الفضاء: بدأت رحلة أبي هنا في بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بدأت رحلة أبي هنا في بغداد" .. هكذا تحدثت رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، متحدثة عن وطن والدها "العراق"، من خلال صورة نشرتها من خلال حسابها.
الصورة التى نشرتها جيسيكا، كانت لدولة العراق، ولكن من الفضاء، حيث علقت على الصورة التى التقطتها قائلة "، "بدأت رحلة أبي هنا في بغداد ، مسقط رأسه وموطن ميرس لسنوات عديدة. ليلة سعيدة بغداد! رحلة ليلة سعيدة من الفضاء"
القيادة المركزية الأمريكية للفضاء أعادت التغريدة التى كتبتها جيسيكا عبر تويتر، بترجمة عربية .
صورة جيسيكا مير من الفضاء
كما نشرت جيسيكا صورة أخرى وعلقت عليها " كانت هناك خطوة أخرى فى رحلة والدي وهى حضور سنواته الأولى فى كلية الطب فى هذه المدينة المتلألئة على البحر المتوسط. ليلة سعيدة بيروت"
صورة التقطتها مير لبيروت
جيسيكا ولدت في ولاية مين الأميركية عام 1977 لأم سويدية وأب عراقي يهودي، وهى عالمة أحياء بحرية وعالمة فى وظائف الأعضاء. وانضمت إلى وكالة ناسا عام 2013.
وقد دخلت مير التاريخ حينما شاركت فى أول مهمة تقتصر على نساء في تاريخ استكشاف الفضاء منذ 60 عاما، وقضت أكثر من 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير جهاز كهربائي معطل، وتكللت مهمتها بالنجاح.
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