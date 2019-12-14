شباب التعاون الإسلامي يحتفلون بالذكرى الـ50 لتأسيس المنظمة

إسطنبول/ الخليج 365

نظم منتدى شباب التعاون الإسلامي، الجمعة، فعالية في تكية "بهارية مولوي خانه سي" في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال كلمته في افتتاح الفعالية، قال يونس صونماز، المدير العام لمنتدى شباب التعاون الإسلامي، إن الهدف من الاجتماع هو زيادة وعي الشباب بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح صونماز، أن المنتدى يهدف أيضا إلى التعريف بفروع المنظمة في تركيا.

وتابع: "نحن نهدف من خلال الاجتماع هذه الليلة بصفة خاصة، إلى التعريف بمنتدى الشباب، الذي شارك فيه العديد من الشباب من البلدان الأعضاء في المنظمة، فضلا عن الممثلين الدبلوماسيين لهذه البلاد".

وأشار صونماز، إلى أن الاجتماع سيجمع لفيف من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم، وأنه سيتم إلقاء محاضرات على الشباب من قبل محاضرين منتسبين للمنتدى يتم خلالها شرح العديد من الموضوعات مثل "لماذا تأسست منظمة التعاون الإسلامي؟ وما هي وظيفتها؟"

من جانبه، أوضح محمد طاهري، أحد الطلاب المشاركين في منتدى شباب التعاون الإسلامي، أنه جاء إلى اسطنبول من سكوبيه (عاصمة شمال مقدونيا)، بغرض التعليم وأنه حصل على درجة الماجستير في الدراسات الحضارية بجامعة ابن خلدون.

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وتابع طاهري، "أتيت إلى إسطنبول قبل 5 سنوات، وشاركت في أنشطة بالمنتدى منذ مجيئي إلى تركيا، من الأهمية بمكان أن يكون للشباب المسلم منتدى كهذا يتعاونون فيه".

وأردف: "لو استطعنا نحن الشباب المسلم أن نجتمع، ونشكل استراتيجية مشتركة يمكننا أن نخطوا بخطى واثقة نحو المستقبل".

وأضاف: "عندما ننظر إلى العالم الإسلامي، نجد حروبا ومشاكلا في العديد من البلدان، ولذا فإن اجتماعنا في مدينة مثل إسطنبول، يعد فرصة مهمة للغاية لكل من الأمة والشباب على حد سواء".

وذكرت الطالبة الفلسطينية نداء صلاح، أيضا أنها تعيش في تركيا منذ 5 سنوات، ودرست الهندسة الكيميائية.

وتابعت أن الطلاب الفلسطينيين يحاولون إيصال صوت فلسطين إلى العالم بفضل الأنشطة التي يقومون بها في إطار المنتدى.

وحضر الفعالية 150 شابا من الجنسين من 56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وقدم الطلاب الضيوف أنشطة ثقافية تعبر عن بلدانهم.



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