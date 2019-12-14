ليفربول يعلن تمديد عقد جيمس ميلنر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ، تمديد عقد جيمس ميلنر لاعب وسط الفريق دون الكشف عن مدة العقد الجديد، وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن العقد الجديد لمدة عامين حيث يمتد حتى عام 2022.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “كنت محظوظًا باللعب لهذا الفريق لأربع سنوات ونصف السنة، كان وقتًا جميلًا لروية هذا الفريق يتغير ويتطور”.

وأضاف: “أنا استمتع بالقدوم إلى التدريب كل يوم والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب والطاقم التدريبي، وأن أكون جزء من هذا النادي”، وشارك ميلنر في 198 مباراة مع ليفربول، مسجلًا 25 هدفًا كما أنه ظهر مع الفريق في خمس مباريات نهائية منها مباراة الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد أمام توتنهام.