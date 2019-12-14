شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تطور حساس تصوير جديد لمنافسة «Galaxy S11» المرتقب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة سوني اليوم عن تقنية جديدة لحساسات كاميرات الهواتف الذكية طُوِّرت خصيصًا لهاتف (أوبو إكس2) Oppo X2 الذي سوف يُطلق خلال شهر مارس المقبل ليكون منافسًا مباشرًا لهاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب من سامسونج.

وبعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على جوجل، فيما يتعلق بتصدير أندرويد إلى هواوي، شعرت شركات، مثل: ون بلس، وأوبو، وفيفو، وشاومي بانفراجة، لذا فإنها تعمل بجد للاستفادة من فراغ السوق من خلال التفوق في تقديم تقنيات جديدة وتصاميم جذابة.

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وتطلق سوني على الحساس – الذي سوف يأتي مع هاتف (أوبو إكس2)، وربما مع هاتف آخر خلال العام المقبل – اسم 2×2 On-Chip Lens. وسوف يجلب تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF ذات وحدات البكسل المتعددة الاتجاهات إلى الهواتف، وهي طريقة جديدة لجعل التقنية تركز وتعيد التركيز بصورة فورية، حتى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة إلى المستشعر نفسه، فهو لا يعمل بدقة عالية مثل عائلة Tetracell من سامسونج، التي تصل إلى 64 ميجابكسل و108 ميجابكسل، فبدلاً من ذلك، أوضحت شركة سوني أن مستشعر صور PDAF CMOS الجديد هو الأول في استخدام بنية 2×2 On-Chip Lens، وهو يأتي مع حساس بدقة 48 ميجابكسل.

ويستفيد الحساس الجديد من مصفوفة مرشحات Quad Bayer التي تسمح بالتقاط صور عالية الدقة من خلال دمج البكسلات. ومن خلال الانتقال من مصفوفة العدسات الفردية لكل بكسل إلى تلك التي تشتمل على مزيد من البكسلات في وقت واحد، تمكنت سوني من القضاء على الاختلافات الطفيفة في حساسية الضوء بين وحدات البكسل الفردية، وبالتالي تحسين التركيز وأداء تقنية HDR، وكذلك تقليل احتمال الضوضاء في سيناريوهات معينة.