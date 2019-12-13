ارتفاع قتلى تظاهرات العراق إلى 511.. واحتجاجات على الأسماء المرشحة للحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

كشفت مصادر طبية في وزارة الصحة العراقية، عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات منذ انطلاقتها إلى 511 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألفًا آخرين بجروح.

وقالت المصادر: «العدد المدرج لديهم من قتلى التظاهرات هو 511 حتى أمس الأول»، و«هناك ضحايا نُقلوا إلى المقابر من قِبَل ذويهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات، خصوصًا في جنوب العراق».

وأكدت المصادر: «نحو 50 شابًا دون سن الـ20 قضوا خلال التظاهرات، إضافة إلى سبع فتيات في بغداد وواحدة في البصرة في بداية التظاهرات».

وأشارت: «أسباب الوفاة كانت بين إطلاق نار حى على الرأس والصدر والظهر، وقنابل غاز أصابتهم بشكل مباشر، وحوادث طعن أفضت إلى الموت وأخرى دهس، جرت في البصرة، مطلع أكتوبر الماضى».

Advertisements

وأوضحت: «عدد المصابين والجرحى بلغ أكثر من 21 ألف عراقى، غادر أكثر من ثلثيهم المستشفيات».

من ناحية أخرى، أعلن المحتجون رفضهم الأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدى.

وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطًا يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجى.

واشترط المحتجون ألّا يكون رئيس الوزراء الجديد مزدوج الجنسية، أو وزيرًا أو برلمانيًا أو محافظًا سابقًا، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وأن يلتزم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ مطالب الثوار.