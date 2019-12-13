توتير يغلق حساب زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق

وأوضحت مصادر لسكاي نيوز عربية أن سبب إغلاق حساب قيس الخزعلي يعود إلى "أنشطة مشبوهة".
ويظهر على حساب الخزعلي في توتير جملة "الحساب تم إيقافه" مرفقة بالرسالة الآتية: "يظهر لك هذا التحذير بسبب وجود نشاط مريب من هذا الحساب".
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وكانت واشنطن قد فرضت مؤخرا عقوبات على الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي المقرّبة من إيران.
ويتهمهم البيت الأبيض بـ"التورط في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين"، خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق، وراح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا ونحو 26 ألف جريح، بحسب مصادر مختلفة.
وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث تم تجميد أي أصول يملكونها على الأراضي الأميركية إن وجدت، وفقا لوكالة فرانس برس.
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