شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة السعودية تزور قاعدة بحرية فى فلوريدا تعرضت لهجوم بإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة السعودية فى الولايات المتحدة فى بيان إن سفيرة السعودية، زارت القاعدة البحرية فى بنساكولا بولاية فلوريدا، اليوم الخميس، لتقديم التعازى بعد الهجوم الذى وقع بإطلاق ضابط فى سلاح الجو السعودى الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

وأضاف البيان أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع".

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وتعهدت السفيرة بتقديم "أى مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".