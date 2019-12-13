اخبار الخليج

سفيرة السعودية تزور قاعدة بحرية فى فلوريدا تعرضت لهجوم بإطلاق النار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة تزور قاعدة بحرية فى فلوريدا تعرضت لهجوم بإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة السعودية فى الولايات المتحدة فى بيان إن سفيرة السعودية، زارت القاعدة البحرية فى بنساكولا بولاية فلوريدا، اليوم الخميس، لتقديم التعازى بعد الهجوم الذى وقع بإطلاق ضابط فى سلاح الجو السعودى الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

وأضاف البيان أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع".

Advertisements

وتعهدت السفيرة بتقديم "أى مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة السعودية تزور قاعدة بحرية فى فلوريدا تعرضت لهجوم بإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا