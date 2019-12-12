دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف P40 LITE ينطلق إلى الأسواق العالمية بعنوان nova 6SE ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت تسريبات جديدة اليوم إلى أن هواوي تقدم هاتف P40 LITE في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بعنوان nova 6SE.

نشرت أول التسريبات مؤخراً حول سلسلة هواتف هواوي القادمة P40 التي تنطلق ببطارية من الجرافين بحجم أصغر، مع ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية ورقاقة معالج Kirin 990 5G.

كانت شركة هواوي قد أطلقت هاتفها السابق P30 Lite في الأسواق العالمية بعنوان nova 4e، كما جاء هاتف Mate 20 Lite كإصدار خاص بالأسواق العالمية من هاتف Maimang 7.

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ومن جديد تعود شركة هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من سلسلة P40 LITE في الأسواق العالمية قريباً بعنوان nova 6 SE، على أن يتميز الهاتف برقاقة معالج Kirin 810 بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما يأتي الهاتف بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير macro، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في هاتف nova 6 SE بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة الذي يرتكز في الزاوية اليسرى من الشاشة، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم بطارية بقدرة 4200 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

المصدر

هذا الموضوع هاتف P40 LITE ينطلق إلى الأسواق العالمية بعنوان nova 6SE ظهر على التقنية بلا حدود.