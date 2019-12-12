شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المرور» بشأن قيمة مخالفة «أكتاف الطرق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة أكتاف الطريق أو اعتلاء الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها؛ مخالفتها لا تتجاوز الـ 2000 ريال.

وقالت الإدارة العامة للمرور إن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها؛ مخالفتها وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم ٥، مبينة بأنها لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 وليس كما أشيع بأنها 5 آلاف ريال.

جاء ذلك رداً على العديد من الاستفسارات بعد تداول مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رصد مخالفة القيادة عبر الأكتاف بقيمة خمسة آلاف ريال.