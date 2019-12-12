شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات أمنية جديدة ضد المخالفين بمكة.. سقوط 56 شخصاً في عملية نوعية فجراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
أسفرت حملة أمنية موسعة نفذتها شرطة العاصمة المقدسة على أطراف العاصمة مكة وقرى مركز الزيمة، عن القبض على 65 شخصاً من مجهولي الهوية ومخالفي أنظمة العمل والإقامة.
وداهمت قوات الضبط الإداري بشرطة مكة المكرمة المخالفين في مواقعهم بمعاونة المواطنين الذين أرشدوهم عن مواقعهم ودوريات المجاهدين، بعد منتصف ليل أمس واستمرت الحملة حتى ساعات الفجر الأولى.
هذا، وتم تسليم المتهمين لمقر الضبط الإداري بالنسيم، على أن يتم ترحيلهم لمركز الإيواء بالشميسي وفقاً للإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربات أمنية جديدة ضد المخالفين بمكة.. سقوط 56 شخصاً في عملية نوعية فجراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.