شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صوتية من المعتقل «حميدان التركي» إلى قنصل عام المملكة بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه تركي حميدان التركي، نجل المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي الشكر لقنصلية المملكة في نيويورك ‏على مساعدة شقيقتيه نورة وأروى لزيارة والدهما، والاطمئنان ‏على صحته.‏

ونشر نجل “التركي” مقطعاً صوتياً من مكالمة هاتفية لوالده يطمئنهم فيها على صحته عقب إجراء العملية، شاكرًا كلاً من القنصل العام بنيويورك حاتم الغامدي والأستاذ يزيد الضلعان، اللذين زاراه بعد عملية جراحية أجريت له، ومثنياً على جهود القنصلية في التواصل معه باستمرار.

وشكر تركي سفارة المملكة على تسهيل زيارة شقيقتيه واهتمامهم ورعايتهم لهما أثناء فترة الزيارة، مضيفاً: “هذا ما عودتنا عليه السفارة من اهتمام فائق لأبنائها في الخارج”.