دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تمول مشروع Bluesky لتطوير معايير لامركزية مفتوحة المصدر لشبكات التواصل الاجتماعي

قررت تويتر خوض غمار تجربة جديدة في تطوير شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تمويل مشروع Bluesky.

أعلن جاك دورسي، مؤسس والمدير التنفيذي في تويتر، على حسابه الشخصي أن شركته ستقوم بتمويل فريق صغير من 5 أشخاص لتطوير معايير مفتوحة المصدر ولامركزية لشبكات التواصل الاجتماعي. ويضم الفريق الذي أُطلق عليه اسم Bluesky مهندسين، مصممين، ومخططين لتقنيات مفتوحة المصدر.

ويتمحور الهدف من فريق Bluesky حول إيجاد وتطوير معايير لامركزية من الصفر وجعلها مفتوحة المصدر لمختلف الباحثين عن الاستفادة.

وتهدف تويتر لتكون أحد المستفيدين من هذه المعايير في المستقبل، حيث وصف دورسي شركته بأنها بُنيت لتتمتع بلامركزية وحرية لكنها أصبحت شيئًا فشيئًا ضمن مركزية محددة لعدة أسباب خلال السنوات الماضية. ما جعلها تعمل على التوافق مع السياسة العالمية في مختلف المناطق وتشهد انتشار عدة مشكلات مثل التنمر والمعلومات الوهمية وغيرها من الأمور. كما أن تغيير شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة عرض المحتوى لتقديم محتوى مقترح بناءً على خوارزميات محددة لجذب الانتباه يزيد من الأمر.

وكتب دورسي حول الأمر: “الخوارزميات تمتلكها الشركات، ولا يستطيع أي شخص اختيار أو تطوير خوارزميات خاصة به بعد.”

تأتي هذه الخطوة بعد النجاح والاستفادة التي وفرتها التقنيات اللامركزية للجمهور مثلما الحال مع سلسلة الكتل “بلوك تشين” وتطبيقاتها المختلفة.

واختتم دورسي تغريداته بالقول أن الهدف من الفريق ليس تطوير معايير لامركزية بل بناء مجتمع مفتوح المصدر حول تلك المعايير.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. 🧵