دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نتائج الإختبارات الأولية لسيارة Porsche Taycan Turbo أقل من المتوقع ظهر على التقنية بلا حدود.

إنتهت شركة Porsche من إجراء الإختبارات الأولية لسيارتها الكهربائية الجديدة Porsche Taycan Turbo، ورغم توقعات الشركة كشفت نتائج EPA عن قدرة السيارة الكهربائية على قطع مسافة 201 فقط.

أشارت تقديرات Porsche لآداء سيارة Porsche Taycan Turbo الكهربائية الجديدة، عن قدرة السيارة على قطع مسافة 280 ميل مع شحن كامل وفقاً لمعايير تصنيف WLTP، إلا أن الإختبارات جاءت أقل من توقعات الشركة.

أشارت بعض التوقعات إلى أن سيارة Taycan سيكون لها القدرة على قطع مسافة من 230 إلى 240 ميل على أرض الواقع، وفقاً لتصريحات بورش حول آداء وكفاءة تصميم السيارة الكهربائية.

وتعد النتائج التي كشفت عنها الإختبارات الأولية والتي تشير إلى قدرة السيارة على قطع 201 ميل فقط أقل بنسبة كبيرة عن المتوقع لسيارة بورش بالتكلفة المرتفعة، والتي تضم بطارية في الجزء السفلي من السيارة بقدرة 93.4 kWh، والتي تتميز باثنان من المستويات، مع 33 وحدة من الخلايا، على أن تحتوي كل وحدة على 12 خلية مستقلة، ليصل مجموع الخلايا إلى 396 خلية.

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من جانب أخر أشارت شركة بورش عند الإعلان الأول عن سيارة Taycan، إلى أن السيارة هي أول إصدار من الشركة يرتكز على نظام 800-volt، مقارنة بنظام 400-volt في السيارات الكهربائية الأخرى، حيث من المقرر أن يدعم نظام Taycan الآداء المتجدد والشحن السريع للبطارية، إلا أن هذه المميزات لا تشمل زيادة نطاق المسافة المقطوعة للسيارة الكهربائية وفقاً لتقديرات EPA.

يذكر أن هذه النتائج مازالت تقديرات أولية لسيارة Porsche Taycan Turbo، ومن المتوقع أن يتم تحديث البيانات الخاصة بنتائج إختبارات السيارة لاحقاً من شركة بورش.

المصدر

هذا الموضوع نتائج الإختبارات الأولية لسيارة Porsche Taycan Turbo أقل من المتوقع ظهر على التقنية بلا حدود.