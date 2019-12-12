شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يرد على فيديو متداول حول زيادة مخالفة أكتاف الطريق لـ5 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، على مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رصد مخالفة القيادة عبر أكتاف الطريق بقيمة خمسة آلاف ريال.

وأوضح “المرور” في بيانٍ له، أن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

يذكر أن المخالفات تُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.