الأردن.. انطلاق أعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر أوقاف العالم الإسلامي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم.

ويركز المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، على دعم صمود الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف، وحماية المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

كما يناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب، وموضوع القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والتسامح، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى.

وقال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، في كلمة له "إن انعقاد المؤتمر يأتي قي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أمتنا الإسلامية، وما تتعرض له المدينة المقدسة من مخاطر ومحاولات لتهويدها والنيل منها".

وأضاف "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) القائمة في القدس، ما هو إلا مزيد من الاستفزاز لمشاعر أبناء الأمة الإسلامية تجاه مقدساتهم التي تتعرض اليوم لمحاولة استباحة من قبل المحتل والمتطرفين".

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أما عبد االلطيف آل شيخ، رئيس المجلس التنفيذي، وزير الشؤون الإسلامية السعودية، فقد بين خلال كلمته أن القضية الفلسطينية حاضرة في ضمائر شعوبنا، وتحتل موقعا هاما لدى السعودية وقيادتها.

من جهته، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن "الدين ليس جزءًا من المشكلة، وإنما الحل... التدين الرشيد به تبنى الدول".

بدوره، شدد وزير الأوقاف الباكستاني نور الحق قادري، على ضرورة "أن نرسل رسالة إلى الأمة المحمدية، رسالة اللين والمحبة.. نحتاج أن نجدد الخطاب في هذا العصر، الحوار المفتوح والحوار والتلطف، وخصوصا بعض الأشياء التي نواجهها اليوم، كإحراق المصحف الشريف في النرويج، ما أدى إلى تظاهرات في عدد من مدن باكستان".

وزاد: "يجب أن نقف موقفا واحدا، ونتكلم في المجتمعات الغربية مع أناس معتدلين".

ويضم المجلس التنفيذي في عضويته كلا من السعودية والأردن والكويت والمغرب وإندونيسيا وباكستان وغامبيا ومصر.

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