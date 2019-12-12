خبايا «توت عنخ آمون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كتابه «توت عنخ آمون ملك الملوك»، أحد إصدارات سلسلة «كتاب اليوم» الثقافية، يتحدث زاهي حواس عن عصر مصر الذهبي، أثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى حياة الملك الشاب، وأهم مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون، وحقيقة لعنة الفراعنة.

يؤكد المؤلف أن هذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة التي يمكن أن تقدم لعاشقي حضارة مصر الفرعونية، خاصة أن هذا الكشف هو أهم كشف أثري حدث في القرن العشرين، ولا يزال توت عنخ آمون يبهر العالم كله.

يوضح المؤلف أن الكشف عن مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون حظي باهتمام كبير، لأن المقبرة هي الوحيدة التي كانت سليمة بجميع محتوياتها، وقد عثر بداخلها على 5398 قطعة أثرية من ملابس ومجوهرات وأثاث، وأسلحة وعجلات حربية وقناع ذهبي، وكرسي العرش.

ويضيف حواس أن «لعنة الفراعنة» ما هي إلا قصص وروايات تعد خيالًا علمياً مثل تلك القصص التي تحكي عن دراكولا وفرانكشتاين، ومثل هذه القصص ظهرت لأول مرة بعد الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون، فعندما مرض اللورد كارنوفان الإنجليزي الذي قام بتمويل الكشف عن المقبرة، انتشرت قصة اللعنة بواسطة الصحفية الإنجليزية ماريا كوريلا، التي اخترعت اسم لعنة الفراعنة.