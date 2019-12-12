دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 3 طرق للتخلص من الأشخاص المزعجين على إنستغرام دون علمهم

فهرس الصفحةإخفاء الأشخاص على إنستغرام إخفاء منشورات معينة على إنستغرام إخفاء القصص على إنستغرام خاصية الإخفاء أو الكتم على إنستغرام أضاف تطبيق إنستغرام خاصية جديدة اسمها الإخفاء أو الكتم Mute، وذلك من أجل التخلص من الصور أو المنشورات المزعجة التي لا يرغب المستخدم في مشاهدتها. وبهذه الميزة، يستطيع المستخدم التحكم في المشاركات التي يرغب في رؤيتها على صفحته الرئيسية، كما أنها تتيح له إخفاء منشورات أو صور حسابات معينة، دون الحاجة إلى حذفها أو إلغاء متابعتها.

انستغرام يطلب من مستخدميه الجدد هذا الإجراء alqiyady 1 انستغرام يطلب من مستخدميه الجدد هذا الإجراء

شاهد أيضاً: انستغرام يطلب من مستخدميه الجدد هذا الإجراءوفيما يلي، نقوم باستعراض عدة طرق يمكنك بها التخلص من الأشخاص المزعجين على إنستغرام دون أن يدركوا هذا:

إخفاء الأشخاص على إنستغرام:اذهب إلى الحساب الذي ترغب في إخفاءه على إنستغرام، واضغط زر "متابعة" Following، ومن القائمة المنسدلة اختر "إخفاء" Mute ستجد أمامك خياران؛ الأول هو "إخفاء المنشورات" Mute Posts، والثاني هو "إخفاء القصص" Mute Stories، ويمكنك اختيار إحداهما، أو الإثنين معاً إذا رغب في إخفاء كل المحتوى الخاص بهذا الحساب إخفاء منشورات معينة على إنستغرام:كثيراً ما تشاهد على صفحتك الرئيسية على إنستغرام منشورات لا ترغب في رؤيتها مرة أخرى، ويمكنك فعل هذا بسهولة ففي الصفحة الرئيسية، ستجد أعلى اليمين علامة النقاط الثلاث، اضغط عليها واختر من القائمة المنسدلة "إخفاء" Mute، ثم اختر بعدها "إخفاء المنشورات" Mute Posts

انستغرام يختبر هذه الخاصية بأمريكا للحفاظ على الصحة العقلية لمستخدميه alqiyady 1 انستغرام يختبر هذه الخاصية بأمريكا للحفاظ على الصحة العقلية لمستخدميه

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إخفاء القصص على إنستغرام:اضغط لبضع ثوان على دائرة القصة في الحساب الذي ترغب في إخفاء قصصه على إنستغرام، وسيظهر لك خيار "إخفاء" Mute، فاضغط عليه سيظهر لك خياران؛ الأول "إخفاء قصة" Mute Story، والثاني "إخفاء القصص والمشاركات" Mute Story and Posts، حيث سيسمح لك الخيار الأخير بإخفاء كل القصص والمشاركات الخاصة بهذا الحساب خاصية الإخفاء أو الكتم على إنستغرام:

جدير بالذكر أن استخدامك لخاصية "إخفاء أو كتم" Mute على حساب معين على إنستغرام سيجعلك قادراً أيضاً على عرض الملف الشخصي لهذا الحساب، وكذلك ستحصل على إشعارات خاصة بالتعليقات أو المشاركات التي يُشار إليها فيها

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وبالإضافة إلى هذا، فإن الحسابات التي استخدمت معها هذه الخاصية لن تكون على علم بهذا، كما سيمكنك في أي وقت إلغاء هذه الميزة، لإعادة ظهور المنشورات والقصص الخاصة بهذه الحسابات على صفحتك الرئيسية مجدداًالمزيد:

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