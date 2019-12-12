مقتدى الصدر يدعو لجلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات

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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في تغريدة له إلى جلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات.

وأرجأ البرلمان العراقي جلسته المقبلة، لموعد غير محدد بعد، إلى حين حسم الجدل حول قانون الانتخابات الجديد.

وقال مصدر برلماني، لوكالة سبوتنيك اليوم الأربعاء إن «مجلس النواب قرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعاتها لحين حسم الجدل حول فقرات مختلف عليها في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية».

وأضاف المصدر «تم تأجيل الجلسة لموعد غير محدد».