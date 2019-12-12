الجزائر: «جبهة التحرير» تُقرر التصويت لميهوبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، اليوم الخميس، حثت «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الحاكم، أنصارها والمتعاطفين معها، على التصويت لصالح المرشح عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق، معتبرة إياه «مرشح القطب الوطني»، فيما تشهد البلاد انقساماً حاداً في الشارع بين داعم للاقتراع ورافض له، لكن السلطات تراهن على «هبة شعبية» تمكن من إنجاح الاستحقاق الرئاسي.

وطالب الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني محمد صديقي بصفته المسؤول عن أول قوة سياسية في البلاد، في بيان وجهه إلى أمناء المحافظات الولائية، ورؤساء اللجان الانتقالية «بالعمل على تعبئة مناضلي الحزب والمتعاطفين معه، وتشجيعهم على ضرورة المشاركة بقوة في الرئاسيات لضمان فوز مرشح التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي) عز الدين ميهوبي؛ كونه يمثل القطب الوطني».

وأكد صديقي أنه يتعين فتح مقرات الحزب العتيد للمشاركة في التعبئة والتحسيس والعمل الجاد حتى نهاية عملية الاقتراع، وموافاة الحزب بكل التفاصيل المتعلقة به.

ويمكن لدعم جبهة التحرير أن يرجح كفة ميهوبي للفوز بالانتخابات، أو المرور إلى الدور الثاني لمنافسة مرشح من الأربعة الآخرين.

ووسط انقسام حاد تسيطر عليه أجواء مشحونة ومتوترة، يتوجه الجزائريون إلى الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وشهدت العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء، تظاهرتين تعكسان بجلاء هذا الانقسام، حيث سار المئات باتجاه الجامعة المركزية رفضاً للانتخابات الرئاسية، وقد حاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين.

وفي المقابل احتشد مئات آخرون أمام مقر المجلس الدستوري تأييداً للمسار الانتخابي، وشددوا على ضرورة «سيادة الشعب في تقرير مصيره».

وحصل خمسة مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي وهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ستتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدلاً من الحكومة، فضلاً عن تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي كان مطلباً ملحاً لشخصيات سياسة معارضة، منهم المرشح علي بن فليس.

وأكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، توفر ضمانات شفافية الاقتراع الرئاسي، مشدداً على صون أصوات الناخبين بعيداً عن كل أشكال التزوير.

ويخيم شبح المقاطعة على هذه الانتخابات، خاصة في منطقة القبائل التي دخلت في إضراب شامل منذ الأحد الماضي، لكن السلطة تعوّل على «الهبة الشعبية» في بقية مدن البلاد، و«التأثير العكسي» لمحاولات منع الناخبين في الخارج، لإنجاح هذا الاستحقاق. (وكالات)