ليفربول يكسب مباراة الصعود.. وإنتر يودع أمام جمهوره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرج ريد بول سالسبورغ النمساوي ضيفه ليفربول حامل اللقب من دون أن يخرجه، إذ نجح الأخير في حسم بطاقته إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز 2-صفر، فيما قدم برشلونة هدية العبور لبوروسيا دورتموند الألماني بفوزه على مضيفه إنتر ميلان 2-1.كما تأهل نابولي (المجموعة الخامسة)، ليون الفرنسي (السابعة)، فالنسيا الإسباني وتشيلسي (الثامنة).في المجموعة الخامسة، عانى ليفربول الأمرين أمام بطل الدوري النمساوي، لكن متصدر الدوري الإنجليزي نجح في حسم بطاقته إلى ثمن النهائي بصحبة نابولي الفائز على ضيفه غنك البلجيكي 4-صفر.وكان تصريح المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب معبراً تماماً عما واجهه فريقه في الجولة الختامية، بإشادته بسالسبورغ قائلاً «يا له من فريق! يا لها من مباراة! كان الأمر صعباً. قاموا حقاً بأمور ذكية. كانوا جيدين حقاً.. كانت مباراة حامية ونجحنا في تسجيل هدفين رائعين».وبعد شوط أول صعب هدد فيه سالسبورغ مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حسم ليفربول اللقاء والتأهل مع صدارة المجموعة بهدفين في غضون 100 ثانية، الأول بمجهود مشترك للاعبي سالسبورغ السابقين الغيني نابي كيتا الذي حول الكرة برأسه في الشباك بعد مجهود فردي وعرضية من السنغالي ساديو ماني (57)، والثاني للمصري محمد صلاح بعد خطأ دفاعي سمح له بالتوغل في الجهة اليمنى وتخطي الحارس قبل أن يسدد من زاوية صعبة جداً في الشباك الخالية (58).وفي خطوة كانت متوقعة في ظل تعثر النتائج لكنها أتت بتوقيت مفاجئ بعيد التأهل، أعلن نابولي إقالة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي.وأورد النادي الإيطالي عبر حسابه على «تويتر»، «اتخذ نادي نابولي قرار الافتراق مع مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي»، مؤكداً أن «الاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورنتيس وكارلو أنشيلوتي لن يتغير».وكان الفوز الذي حققه نابولي على ملعبه، الأول له في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات. وكان مصير أنشيلوتي (60 عاماً)، محور تقارير صحفية مؤخراً لاسيما في ظل تراجع نتائج وصيف بطل الدوري الإيطالي ، والحديث عن مشاكل بين الإدارة والمدرب واللاعبين.وشكل مستقبل أنشيلوتي مادة دسمة في التصريحات الصحفية بعد المباراة ضد غنك. ورداً على سؤال عما إذا كان قد يبادر هو إلى الاستقالة، رد أنشيلوتي «استقالة؟ أنا لم أستقل في حياتي، ولن أقوم بذلك أبداً».



جنون السان سيرو



وفي المجموعة السادسة، قدم برشلونة هدية ثمينة لدورتموند ووضعه في ثمن النهائي وذلك بفوزه على مضيفه إنتر 2-1 في السان سيرو.

وأفاد دورتموند من الهدية على أكمل وجه بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين لجايدون سانشو (10) ويوليان براندت (61)، مقابل هدف لتوماش سوشيك (43) في مباراة أكملها صاحب الأرض بعشرة لاعبين بطرد يوليان فيغل (77).

وحُرِمَ إنتر من بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد أن تقدم دورتموند إلى المركز الثاني بعشر نقاط مقابل سبع لفريق المدرب أنتونيو كونتي، فيما أنهى برشلونة الذي كان ضامناً تأهله والصدارة، دور المجموعات ب14 نقطة.

ويدين برشلونة بفوزه إلى الشاب أنسو فاتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد ثوان معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان فريقه الذي لعب بتشكيلة معظمها من الاحتياطيين افتتح التسجيل عبر الشاب الآخر كارليس بيريز (23) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو (44).

وحطم فاتي رقماً قياسياً صمد 22 عاماً ودخل التاريخ كأصغر هداف في المسابقة العريقة بعدما سجل عن عمر17 عاماً و40 يوماً).

وكان صاحب الرقم القياسي السابق يعود لأوفوري كواي (17 عاماً و194 يوماً) سجله لأولمبياكوس اليوناني في شباك روزنبرغ موسم 1997-1998.

وكان فاتي، المولود في غينيا بيساو، سجل اسمه كأصغر هداف بقميص برشلونة في «الليجا» مطلع الموسم، وثالث أصغر هداف في الليجا على الإطلاق بهدفه في مباراة التعادل أمام أوساسونا، وما جعل هدف فاتي الأوروبي أكثر أهمية هو تسجيله له بعد دقيقة واحدة من مشاركته من الدكة بدلاً من كارليس بيريز بالدقيقة 85 من المباراة.

وعلق فاتي الذي حل مكان ميسي في الاستلام والتسليم من لويس سواريز: «لعبت مع لويس «خذ وهات» وعندما سجلت الهدف صمت الملعب، أشعر بسعادة كبيرة». إنه حلم، كل شيء يجري بسرعة كبيرة. علي فقط استغلال الفرصة متى ما حانت لكن هدفاً هنا يجعلني أدور بعيني إلى ما حولي وأقول «ماذا فعلت للتو؟».

والتقطت الكاميرات صورة الهولندي فرينكي دي يونج وهو يتحسر عندما علم أن فالنسيا أخرج فريقه السابق أياكس من البطولة من مشاهدة النتيجة على شاشة ملعب سان سيرو بعد مواجهة الإنتر.