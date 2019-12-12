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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطلق دراجة هوائية كهربائية قابلة للطي
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
طرحت شركة شاومي دراجتها الهوائية الكهربائية Qicycle القابلة للطي بسعر يبلغ نحو 400 دولار.
وأوضحت الشركة الصينية أن دراجتها Qicycle الجديدة مزودة بعجلات قياس 20 بوصة، مع بطارية تتيح للدراجة الوصول إلى مدى سير يبلغ 40 كلم، في حين تبلغ السرعة القصوى للدراجة 25 كلم.
وتوجد على المقود شاشة تظهر بيانات مهمة عن القيادة مثل السرعة والتعشيقة وكمية التيار الخارج من البطارية، وما إذا كان مصباح الدراجة قيد التشغيل.
ويعمل المصباح الخلفي أيضا كمصباح للمكابح ويضيء أوتوماتيكيا بمجرد تقليل السرعة من قبل قائد الدراجة.
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