شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج العادات المتعلقة بالنخيل الموريتانى على قائمة التراث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements ذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) أدرجت العادات والتقاليد المتعلقة بالنخيل الموريتاني على قائمة التراث العالمي. وأضافت الإذاعة أنه تم إدراج ملف النخيل الموريتاني ضمن التراث العالمي بموافقة جميع أعضاء اللجنة خلال مناقشتها لملفات 14 دولة عربية اليوم /الأربعاء/ في اجتماع عقدته بالعاصمة الكولومبية بوكوتا.

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