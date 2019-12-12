العلامة الكاملة تزين انتصار بايرن ميونخ على توتنهام

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن بايرن ميونخ من التغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير (3-1) على ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف بايرن جاءت بأقدام كينجسلي كومان، توماس مولر وفيليب كوتينيو، في الدقائق 14، 45 و64، بينما أحرز ريان سيسينيون هدف توتنهام في الدقيقة 20.

بهذه النتيجة، جقق بايرن العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، لينهيها برصيد 18 نقطة، محتلًا صدارة المجموعة الثانية، بينما توقف توتنهام عند 10 نقاط في الوصافة.