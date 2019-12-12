مانشستر سيتي يبدد أحلام دينامو زغرب برباعية

صحيفة الخليج الالكترونية

أنهى مانشستر سيتي مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه دينامو زغرب (4-1) مساء الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقاد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس سيتي لإحراز الفوز، بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 34 و50 و54، وأضاف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 84، علما بأن الفريق المضيف تقدم بهدف في الدقيقة العاشرة من إمضاء دانييل أولمو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة، متفوقا على أتالانتا الذي رافقه إلى ثمن النهائي بفارق 7 نقاط، فيما فشل دينامو زغرب في التحول للعب في الدوري الأوروبي، بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة واحدة وراء شاختار دونتيسك.