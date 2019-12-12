دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تعلن عن أحدث هواتف Android Go الذي ينطلق بعنوان Nokia C1 وسعر 59 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HMD عن أحدث هواتف Android Go منخفضة التكلفة الذي ينطلق بعنوان Nokia C1، كما يتوفر لاحقاً في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط بسعر 59 دولار.

يتميز هاتف Nokia C1 بشاشة FWVGA و IPS بحجم 5.45 إش، مع معالج رباعي الأنوية وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 9.0 Pie إصدار Go، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية والخلفية في الهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

مواصفات هاتف Nokia C1

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شاشة FWVGA بحجم 5.45 إنش، بدقة عرض 480 في 960 بيكسل، مع أبعاد 18:9

معالج رباعي الأنوية بسرعة 1.3GHz

ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 64 جيجا بايت عبر microSD.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie إصدار Go.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 وميزة التركيز التلقائي، مع فلاش LED.

كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED

مدخل لسماعات 3.5مم، مع زر مخصص لتنشيط مساعد جوجل الرقمي.

قياسات الهاتف 147.6 في 71.4 في 8.7 مم، مع وزن 155 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 3G، وWiFi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 4.2، وGPS، كما يضم منفذ مايكرو USB للشحن.

يضم بطارية قابلة للإزالة بقدرة 2500 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nokia C1 بألوان الأحمر والأسود، على أن يتوفر قريباً في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط بسعر 59 دولار.

المصدر

هذا الموضوع HMD تعلن عن أحدث هواتف Android Go الذي ينطلق بعنوان Nokia C1 وسعر 59 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.