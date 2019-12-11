شركة “دكان أفكار” تغلق جولة استثمارية بقيمة 19 مليون ريال

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة "دكان أفكار" تغلق جولة استثمارية بقيمة 19 مليون ريال

جولة استثمارية جديدة تختتمها شركة “دكان أفكار” تحصل من خلالها على 19 مليون ريال سعودي.

أغلقت شركة “دكان أفكار“، صاحبة المنصة الإلكترونية السعودية المتخصصة في بيع المنتجات الإبداعية والمبتكرة، جولة استثمارية جديدة من الفئة “ب” بقيمة 19 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه الجولة بقيادة شركة حاضنات ومسرعات الأعمال “بياك” ومشاركة صندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وعددٍ من المستثمرين الأفراد، أبرزهم مشعل علي رضا، الذي يستثمر في الشركة الناشئة لثالث مرة على التوالي.

تقول الشركة أنها تعتزم استخدام هذا الاستثمار لتنمية أعمالها وتطوير إمكاناتها وتدعيم خططها التوسّعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن زيادة عدد المنتجات المعروضة بهدف جعل المنصة متاحةً لشريحة أكبر من العملاء. كما تسعى خلال الفترة القادمة لتوظيف مواهب وكوادر مبدعة في جميع أقسام وإدارات الشركة.

وبالحديث عن هذه الجولة الاستثمارية، قال عمار وجانة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدكان أفكار: “تعلمنا الكثير خلال السنوات الست الماضية وانطلقنا من محطة نجاح إلى أخرى، ونحن ننطلق اليوم إلى المحطة التالية ووجهة أبعد؛ بهدف التوسع في الأسواق العربية ثم العالمية، حيث تُعد دكان أفكار من الشركات الرائدة التي تدعم رؤية المملكة 2030 وأهدافها من خلال التحول الرقمي، في مجال البيع إلى التجارة الإلكترونية.”

فيما عَّبر نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرِّعات الأعمال “بياك”، عن سعادته بقيادة الجولة الاستثمارية التي تأتي ضمن استراتيجية شركته الرامية لتمكين الابتكار وريادة الأعمال من كافة الجوانب بما فيها التمويل، وأكد بدوره أن نجاح هذه الجولة يعود للأداء الممتاز والنمو الكبير الذي حققته دكان أفكار خلال الأعوام السابقة مما عزِّز مكانها في مصاف الشركات التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية.

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وبينّ نواف الصحاف أن الاستثمار في “دكان أفكار” يُشكِّل فرصةً مميزة لتطوير وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المستهدفة، وتنمية قاعدة العملاء واستكشاف مزيد من الفرص في السوق.

من جانبه، تحدث مشعل علي رضا عضو مجلس الادارة في دكان أفكار والذي استثمر فيها للمرة الثالثة على التوالي، بالقول: “لدى الشركة فرصة عظيمة للتوسع وايصال المنتجات الإبداعية المحلية في المملكة العربية السعودية للدول العربية والعالمية كما نأمل أن يكون الموقع منصة لتصدير هذه المنتجات والمساهمة في الاقتصاد الرقمي لدعم رؤية المملكة 2030.”

يُشار أن منصة دكان أفكار انطلقت بموقعها عام 2013 بهدف مساعدة الباحثين عن التصميمات الجذَّابة والمنتجات التي تقدم الحلول الإبداعية المصنعة في المملكة وخارجها. وتهدف الشركة من ذلك إلى أن يكون موقعها الأكثر تقديمًا للإبداع وبجودة عالية على حد تعبيرها.

التدوينة شركة “دكان أفكار” تغلق جولة استثمارية بقيمة 19 مليون ريال ظهرت أولاً على عالم التقنية.