شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق⁩ على السماح لموظفي الحكومة بالعمل في التجارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم،⁩ على السماح لموظفي ⁧القطاع الحكومي⁩ بالعمل في التجارة والقطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، -وفقاً لصحيفة “الوطن”-.

حيث وافق المجلس في جلسته العادية اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ والتي تنص على أنه يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي”.