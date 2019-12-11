شكرا لقرائتكم خبر عن ميزات مدهشة لتطبيق مايكروسوفت للترجمة.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أسهمت تطبيقات الترجمة في إزالة الحواجز اللغوية، وفي توفيرم مزايا عدة مثل ترجمة نصوص مكتوبة ومقروءة فضلاً عن الترجمة رغم انعدام الاتصال بشبكة الإنترنت.
ومن هذه التطبيقات تطبيق مايكروسوفت للهواتف الذكية والمعروف بـ Microsoft Translator، الذي يدعم أكثر من 60 لغة.
ويتيح التطبيق المجاني المتوفر لمستخدمي جوجل Android وأبل iOS، ترجمة نصوص المكتوبة والمقروءة، والمحادثات، وصور الكاميرا، ولقطات الشاشة، ونطق المصطلحات المترجمة.
ومن مزايا التطبيق، تحميل حزم لغات كاملة للترجمة رغم انقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى وضع الشاشة المقسمة لإجراء الدردشة.
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