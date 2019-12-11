متلازمة أنجلمان تصيب الأطفال بمشاكل متعددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصنف متلازمة أنجلمان ضمن الاضطرابات الجينية، وتعود الإصابة بها إلى جزء محذوف من الكروموسوم الخامس عشر، وفي أغلب الحالات فإن الحذف يكون من كروموسوم الأم.

ويعتبر تأخر الطفل في النمو العلامة الأولى لهذه المتلازمة، والتي تتراوح ما بين عمر 6 إلى 12 شهراً، وفي الغالب تبدأ النوبات في عمر 3 سنوات.

يتسم المصابون بهذه الحالة بالضحك المستمر، وتكون شخصياتهم سعيدة وسريعة الانفعال، بالإضافة إلى صغر حجم الرأس بشكل غير طبيعي، ورعشة الذراعين واليدين، وانخفاض التناغم بين العضلات.

ويعيش المصابون بمتلازمة أنجلمان في الغالب حياة طبيعية، إلا أنه لا يمكن الشفاء من هذه الحالة، ولا يتوافر علاج لها حتى الآن، ويكون التركيز على إدارة المشكلات التي يعانيها المصاب والتخفيف من حدة الأعراض.

ونتناول في هذا الموضوع مرض متلازمة أنجلمان بكل جوانبه، مع بيان العوامل والأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة، وكذلك أعراضها التي تميزها عن غيرها من الحالات المتشابهة، ونقدم طرق الوقاية الممكنة وكذلك الأساليب المتبعة في وقف تأثير هذا المرض، والتخفيف من أضراره.

عامة ومتكررة

نشر موقع «مستشفى بوسطن للأطفال» أن أعراض متلازمة أنجلمان تتنوع بين أعراض عامة وأخرى متكررة، وبصفة عامة فإنها تختلف من مصاب لآخر، ولا تظهر لدى أغلب الأطفال عند الولادة.

وتكون العلامات الأولية في العادة تأخراً في عملية النمو بين عمر 6 أشهر وسنة، وتبدأ النوبات بين عمر العامين والثلاثة أعوام.

وتشمل الأعراض العامة مشاكل في النمو والتطور، كعدم القدرة على الزحف وصعوبات في الكلام كالتلعثم، وصعوبات في التعلم.

ويفقد الطفل القدرة على الكلام بطلاقة، أو يتكلم بالحد الأدنى، فتجد أن عدد الجمل التي يستطيع نطقها قليل، والكلمات في بنائها بسيطة.

وأضاف الموقع أن المصاب يعاني كذلك اضطرابات في الحركة، تشمل رعشة في الذراع أو الساق، وعدم استطاعة الجلوس في وضع مستقيم، وتصلب المفاصل، وتظهر كذلك صعوبات في المشي أو الحركة، وكذلك عدم القدرة على الاحتفاظ بالتوازن، فيترنح ويعاني عدم تناسق الحركة.

أعراض

تشمل الأعراض المتكررة - والتي تظهر على أغلب المصابين بهذه المتلازمة - التشنجات، تبدأ في الغالب قبل عمر 3 سنوات، ويكون لدى المصاب تخطيط غير طبيعي لأمواج الدماغ، كما أن محيط رأسه يكون صغيراً.

وتوجد أيضاً بعض الأعراض الأخرى، والتي يعانيها أكثر من 80% ممن يشكون من هذه المتلازمة، ومنها مشاكل في النوم، وتصل للحد الذي يمكن للمصاب أن يعمل دون أن ينام كثيراً، كما يعاني أيضاً اضطرابات في التغذية، وصعوبة في البلع، وانحناء في العمود الفقري، من الممكن أن يزداد سوءاً بتقدم عمر الطفل.

كما يظهر الجلد شاحباً بشكل غير طبيعي، ويكون لون الشعر والجلد والعيون فاتحاً، ما يعرف بنقص التصبغ، كما أن الفم يكون واسعاً مع تباعد الأسنان بشكل كبير.

Advertisements

أسباب ومضاعفات

ذكر موقع المكتبة الأمريكية للطب أن الإصابة بمتلازمة أنجلمان ترجع إلى وجود اضطراب جيني، وفي الغالب فإن السبب وراء هذا الاضطراب مشاكل في الجين الموجود على الصبغي رقم 15، ويسمى جين ليغاز بروتين اليوبكويتين.

ويمكن أن يكون سبب الإصابة بمتلازمة أنجلمان معاناة أحد الوالدين المرض أي بالوراثة، ولذلك فإن التاريخ العائلي للإصابة ربما يزيد من خطر هذه الحالة.

يمكن أن تؤدي الإصابة بمتلازمة أنجلمان إلى بعض المضاعفات، والتي تبدأ بصعوبة في عملية التغذية، حيث يعاني الرضيع عدم التنسيق بين الرضاعة والبلع، وكذلك التورم، ما يسبب مشاكل غذائية.

ويضطر الطبيب إلى التوصية بلبن صناعي عالي السعرات الحرارية، وذلك بهدف إكساب الطفل وزناً، كما أن المصاب ربما يعاني الارتجاع المعدي المريئي.

ويعاني الصغار المصابون بهذه المتلازمة فرط حركة، فينتقلون من نشاط لآخر، وبالتالي يقل انتباههم، وعادة فإن فرط النشاط يقل مع التقدم في العمر، ولا يحتاج إلى أدوية.

الاشتباه في الإصابة

يؤدي ظهور بعض العلامات على الطفل إلى الاشتباه بإصابته بمتلازمة أنجلمان، بخاصة مع تأخره في النمو، وتشمل هذه العلامات مشاكل الحركة والاتزان، وحجم الرأس الصغير، وتسطح مؤخرته، والضحك المستمر.

ويعتمد التشخيص النهائي على اختبار الدم، الذي من خلاله يتم تحديد الاضطرابات في كروموسومات الطفل، والتي تشير إلى هذه المتلازمة.

وتوجد بعض الاختبارات الجينية التي تكشف عيوباً في الكروموسومات التي ترتبط بمتلازمة أنجلمان، ويمكن أن تستعرض هذه الاختبارات شكل الحمض النووي للوالدين، ويطلق على هذا الفحص اختبار مثيلة الحمض النووي، ويكشف هذا الاختبار عن حوالي 3 إلى 4 مشاكل جينية معروفة تؤدي لمتلازمة أنجلمان.

ويكشف اختبار رقاقة الجينات عن الجزء المفقود من الكروموسومات، ويمكن للطبيب أن يطلب اختبار تسلسل جين «إيه3» للبحث عن طفرة جينات الأم، وذلك إذا كان اختبار مثيلة الحمض النووي طبيعياً.

إدارة المشاكل

يركز علاج متلازمة أنجلمان على إدارة المشاكل الطبية التي يعانيها المصاب، بالإضافة إلى تخفيف حدة الأعراض، وذلك لأنه لا يتوافر حالياً علاج لهذه المشكلة، وتركز البحوث الحديثة على تطوير علاج جينات معينة، حتى تتمكن من التخلص من هذه الحالة، وتحقيق الشفاء الكامل.

ويمكن أن يشمل العلاج الأدوية المضادة للنوبات حتى يسيطر عليها، كمضادات الاختلاج، كما أن العلاج الطبيعي يساعد على تحسين اضطرابات الحركة المختلفة، ويساعد على الحفاظ على التوازن والمشي ومنع تصلب المفاصل.

ويمكن أن يعالج الارتجاع المريئي من خلال تحديد وضع مستقيم للطفل، وكذلك الأدوية المساعدة على حركة الطعام في الجهاز الهضمي.

وتفيد الأدوات المساعدة أيضاً على تحفيز المصاب على المشي، كمشابك الكاحل أو القدم، أو دعامة الظهر، وبالنسبة للجنف يمكن التدخل بعمليات جراحية.