تعرف على فوائد الخرشوف وفوائده!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر نبات الخرشوف من أقدم الخضروات التي قام الانسان بزراعتها، وأصلها من زمن الحبشة، ثم أنتقلت إلى باقي دول العالم، وحالياً تنج إيطاليا أكبر كمية من الخرشوف على مستوى العالم.



يعرف الخرشوف على أنه نوع من أنواع الخضروات، بحيث تكون أوراقه شائكة من الخارج ولا تؤكل، بينما أوراقه الصغيرة الداخلية وقاعدة الداخلية هي التي تكون صالحة للأكل وله أحجام منها الكبيرة وخضراء اللون تزرع في أمريكا وفرنسا، ومنها الخضراء بحجم متوسط تزرع في أسبانيا وتركيا والجزائر، ومنها بنفسجي اللون وبحجم كبير تزرع في إيطاليا ومصر والأرجنتين، وتحتوي خضار الخرشوف على نسبة كبيرة من الألياف والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ بالاضافة إلى حامض الفوليك وحامض البيوتين والبوتاسيوم.

فوائد الخرشوف نبات الخرشوف به فائدة لعلاج الكثير من الأمراض والكثير من الفوائد منها :

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1.الخرشوف مفيد للكبد:حيث يفيد في علاج أمراض الكبد، من خلال قيامه بتنظيم وظائف الكبد وتجديد خلاياها ويعتبر مدر للبول ومضاده للسموم وتخفيف ألم المعدة وتسهيل الإخراج وأنتفاخات البطن.

2. الخرشوف مفيد لتخسيس الوزن: حيث يعتبر من الأغذية الجيدة لللأشخاص الذين يريدون تنحيف وزنهم ، فالسعرات الحراريةبه منخفضة ويوجد به ألياف التي تشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة ويفيد في حرق الدهون في الجسم والتخلص من الفضلات والسموم بشكل ممتاز الذي بدوره ينقص الوزن.

3.الخرشوف مفيد للمرأة الحامل: يوجد في الخرشوف نسبة عالية من الحديد والمفيد للحامل الذي يقوم بصنع الهيموجلوبين الذي من خلاله يتم نقل الأكسجين من الرئتين إلى أعضاء الجسم بالاضافة إلى الجنين في رحم أمه، ووجود حامض الفوليك به الذي يساعد في الوقاية من مرض فقر الدم والعيوب الخَلقيّة للجنين، بالاضافة إلى الكالسيوم الذي تحتاجه الحامل لتقوية العضام.

4.الخرشوف مفيد للمعدة: من خلال وجود الألياف به والتي بدورها تقوم على الاسراع في عملية التخلص من الفضلات من الامعاء وتقي من البواسير، وأيضاً يساعد في تنظيم وظائف الكبد التي بدورها تساعد في إنتظام الهظم في المعدة.

طريقة استعمال الخرشوف يتم إستخدام نبات الخرشوف من خلال صنع منه العصير وشرب كوب قبل الأكل ، أو من خلال عمله كشاي عن طريق وضع ملعقة من أوراقه على نصف لتر ماء مغلي وتتركه لربع ساعة لينقع مع تغطيته ويشرب يومياً على الريق ، أزمن خلال صناعتة كأقراص تستخلص من أوراقه وهذا يكون طبعاً بعد إستشارة الطبيب.