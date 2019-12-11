دراسة: الأعزب أكثر ميلا إلى البدانة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

لفتت دراسة حديثة إلى أن الأعزب أكثر ميلا إلى البدانة مقارنة مع المتزوج، على اعتبار أنه سيعتمد أكثر على الطعام الجاهز بدلا من الطهي المنزلي.



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وبينت دراسة أسترالية أن غياب الطهي مسؤول بطريقة أو بأخرى عن نظام غذائي غير صحي وهو عامل يؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم وليس لديهم شريك حياة، يعتمدون على نظام غذائي جاهز بشكل عام ولا يحتوي على المغذيات، خصوصا إذا كانوا لا يجيدون الطبخ بأنفسهم. وأشارت الدراسة إلى أن العامل النفسي يؤثر على صحة الغذاء الذي نختاره، ولذلك من الضروري الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي ومغذٍ.