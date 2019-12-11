دبي - بواسطة محمد فارس © صور ومواصفات وأسعار.. 3 هواتف جديدة من هواوي بإمكانات متميزة ألوان نوفا 6 se

لتأكيد هيمنتها على فئة الهواتف فوق المتوسطة، أطلقت شركة هواوي 3 هواتف ذكية جديدة من سلسلة نوفا، وقالت الشركة أن أجهزتها الجديدة مدعمة بأحدث التقنيات، وأحدها مزود بتقنية الجيل الخامس.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للموديلين نوف 6 العادي ونوفا 6 (5G) على شاشة أموليد مقاسها 6.57 بوصة 401 بكسل، ويظهر الثقب البيضاوي أعلى الزاوية اليسرى ويشتمل على كاميرا سيلفي مزدوجة، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميجابيكسل والكاميرا الثانية المزودة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل. © نوفا 6 se نوفا 6 se

وعلى الجانب الخلفي للهاتف كاميرا ثلاثية العدسات، ويعمل المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميجابيكسل، وعدسة الزووم والعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل لكل منهما.

يحتوي الهاتفان على معالج كيرين 990 الجبار مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وتعتمد هواوي في هواتفها الذكية الجديدة على نظام تشغيل أندرويد 10، ويحتوي هاتف هواوي Nova 6 العادي ببطارية 4100 مللي أمبير في حين أن سعة البطارية في موديل Nova 6 الجيل الخامس تبلغ 4200 مللي أمبير، وكلاهما تدعمان الشحن السريع جدا بقدرة 40 وات. © نوفا 6 الجيل الخامس نوفا 6 الجيل الخامس

ولم تعلن هواوي السعر المحدد لهذين الهاتفين.

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الهاتف الثالث هو نوفا 6 SE من الفئة المتوسطة، بشاشة فول إتش دي بلس 6.4 بوصة مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل في ثقب مستدير، وفي الخلف كاميرا رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع عدسة الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجابيكسل وعدستين للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج كيرين 810 مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وسعة البطارية تبلغ 4200 مللي أمبير، ويبلغ سعره نحو 5800 جنيه مصري.