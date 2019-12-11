شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» تطرح هاتفاً ذكياً بكاميرا خارقة.. السعر مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طرحت شركة “شاومي” الصينية للهواتف الذكية، هاتفا ذكيا جديدا في اليابان مراهنة على السعر المغري، وهو ما يشكل منافسة مقلقة لشركة “أبل” الأميركية التي تريد الحفاظ على “حصة الأسد” في البلد الآسيوي.

وأوضح موقع “بلومبرغ”، أنه أصبح الآن بوسع اليابانيين أن يقدموا طلبيات مسبقة حتى يحصلوا على هاتف “مي نوت 10” الذي يعمل بنظام أندرويد، بدءً من 16 ديسمبر الجاري، حيث لا يتجاوز سعر هذا الهاتف 52 ألف و800 ين أي ما يقارب 486 دولار أميركي، علما أنه يمتاز بدقته الكبيرة في العرض، وكاميرته التي تقدم دقة تصل إلى 108 ميغابيكسل.

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ويمتاز الهاتف ببطاريته القوية جدا، لأن طاقتها تصل إلى 5260 ميلي أمبير/ ساعة، أي أنها تستطيع أن تصمد لما يزيد عن يومين، في حين يبلغ حجم شاشة العرض بتقنية “أوليد”، 6.5 إنشات.

وتسعى شاومي إلى جانب شركات صينية أخرى مثل “هواوي” إلى البحث عن أسواق رائجة في الخارج، حتى تعوض عن ضعف الطلب الداخلي، لاسيما أن شحنات شاومي مثلا إلى الهند هبطت بـ30 في المئة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتواجه الشركة منافسة شرسة في اليابان التي تشهد تراجعا بدورها على مستوى مبيعات الهواتف الذكية، وتستحوذ فيها “أبل” على حصة “الأسد” من السوق.