الرئيس العراقي يشدد على منع التدخلات الخارجية في حل الأوضاع الحالية

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وشدد صالح في الاتصال على ضرورة حل الأوضاع الحالية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ووفقا لبيان للرئاسة العراقية، فقد بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموما، وكذلك ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.

Advertisements

وأكد بنس “دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين للإصلاح والسلام، ونبذ العنف”.

وشدد صالح على “الحرص على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الأمن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة”.

واستذكر الجانبان ذكرى تحرير مدينة الموصل وتضحيات العراقيين في مواجهة الإرهاب، ودور الولايات المتحدة والتحالف الدولي ومساندته للعراق في الحرب على الارهاب، وأكدا على أهمية إعادة إعمار المدن المدمرة وعودة النازحين.